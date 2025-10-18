Mata a su medio hermano y es detenido en la colonia Aquiles Serdán de Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de una discusión un adolescente fue asesinado de un cuchillazo por su medio hermano, el cual fue detenido por las autoridades y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

En la labor reporteril se pudo establecer que durante la tarde de este viernes en el número de emergencias 911 se recibió una llama de auxilio ya que había una persona herida por arma blanca en la calle Galeana de la colonia La Laderita, perteneciente a la comunidad de Aquiles Serdán, de Zamora.

Policías Municipales y paramédicos de Rescate se movilizaron para atender la emergencia y al interior de un inmueble, encontraron sin vida al menor Mauricio V., C., de 14 años de edad.