Mañana de caos vial en Morelia: motociclista herido y peatón atropellado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Varios accidentes de tránsito se registraron este jueves en diferentes sitios de la ciudad de Morelia, hechos que dejaron daños materiales y al menos dos personas lesionadas, comentaron fuentes allegadas a las autoridades policiales y de rescate.

Choque en el libramiento

Una de la eventualidades se registró durante la madrugada, se trató de un automóvil chocado sobre un puente del Libramiento Norte, a la altura de la colonia El Realito; no hubo heridos.

Colisión entre combi y camioneta

Después, al amanecer, ocurrió una colisión entre una combi de la Ruta verde y una camioneta blanca, esto sobre Avenida Lázaro Cárdenas y Morelos Sur. Los ocupantes de ambas unidades resultaron ilesos.

Atropellado en Chapultepec Sur

Asimismo, sobre la calle Batalla de Molino del Rey, en la colonia Chapultepec Sur, una persona quedó lastimada tras ser atropellada por un automotor. El afectado fue canalizado por socorristas a un hospital, él responde al nombre de Marco Antonio, de 59 años de edad.

Incidente entre camión y camioneta

También, sobre la avenida Morelos Norte, a la altura de la colonia Doctor Miguel Silva, un camión de pasajeros y una camioneta Sprinter protagonizaron un choque, el cual complicó la circulación de otros carros en el área. Patrulleros se encargaron de las acciones conducentes.

Motociclista accidentado

Por último, sobre la avenida Madero Oriente, en el sentido a la salida a Charo, a la altura de la colonia Ciudad Industrial, un motociclista terminó herido tras impactarse contra la retaguardia de una camioneta Jeep.

El motorista fue ayudado por paramédicos y canalizado a un hospital para su adecuada atención médica. Un agente de Seguridad Vial de la Guardia Civil se encargó del peritaje correspondiente, a efecto de deslindar responsabilidades.