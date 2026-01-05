Lunes con accidentes viales en distintos puntos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres incidentes de tránsito se registraron durante este lunes en distintos puntos de la capital michoacana, los cuales dejaron daños materiales, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales y de rescate.

El primero ocurrió sobre la avenida Periodismo, casi esquina con la avenida Francisco I. Madero Poniente, donde un automotor derribó un poste de madera de Telmex, hecho que generó problemas en la circulación vehicular en el área.