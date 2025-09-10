Los agarran a poco de haberse robado con violencia una camioneta en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de seguridad detuvieron en el libramiento de salida a Salamanca una camioneta que contaba con reporte de robo con violencia, ocurrido horas antes en la salida a Mil Cumbres.
Durante el operativo fueron aseguradas varias personas relacionadas con el hecho, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.
El aseguramiento fue registrado en video y difundido en redes sociales, donde se observa la intervención de los elementos de seguridad en plena vialidad.
Hasta el momento, no se han brindado más detalles sobre el número de detenidos ni la identidad de los implicados.
RYE-