Los agarran a poco de haberse robado con violencia una camioneta en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de seguridad detuvieron en el libramiento de salida a Salamanca una camioneta que contaba con reporte de robo con violencia, ocurrido horas antes en la salida a Mil Cumbres.

Durante el operativo fueron aseguradas varias personas relacionadas con el hecho, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para deslindar responsabilidades.

El aseguramiento fue registrado en video y difundido en redes sociales, donde se observa la intervención de los elementos de seguridad en plena vialidad.