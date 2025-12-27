Localizan cuerpo con huellas de violencia en la colonia Gertrudis Sánchez de Morelia

De acuerdo con los primeros reportes, algunas personas alertaron a las autoridades tras descubrir a la víctima dentro del domicilio. Al lugar acudieron elementos policiales, quienes confirmaron que se trataba de un masculino que presentaba impactos, aparentemente en la cabeza.

De manera extraoficial, vecinos señalaron que durante la noche previa se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego; sin embargo, fue hasta este día cuando se realizó el hallazgo.

La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada. En el sitio se encuentran elementos policiales, quienes realizan las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

BCT