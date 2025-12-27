Nota Roja

Localizan cuerpo con huellas de violencia en la colonia Gertrudis Sánchez de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, minutos antes del mediodía, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas de violencia al interior de un inmueble ubicado en la calle Tulipanes, en las cercanías de la vialidad Nochebuena, dentro de la colonia Gertrudis Sánchez, al norte de la ciudad de Morelia.

De acuerdo con los primeros reportes, algunas personas alertaron a las autoridades tras descubrir a la víctima dentro del domicilio. Al lugar acudieron elementos policiales, quienes confirmaron que se trataba de un masculino que presentaba impactos, aparentemente en la cabeza.

De manera extraoficial, vecinos señalaron que durante la noche previa se habrían escuchado detonaciones de arma de fuego; sin embargo, fue hasta este día cuando se realizó el hallazgo.

La identidad del fallecido aún no ha sido confirmada. En el sitio se encuentran elementos policiales, quienes realizan las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

