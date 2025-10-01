Nota Roja

Localizan con vida a Dámaso Ruiz, senderista de 71 años extraviado en Tiquicheo

Tiquicheo, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya fue localizado con vida Dámaso Ruiz Cázares, senderista de 71 años de edad que había sido reportado desaparecido desde el pasado 29 de septiembre en una zona boscosa de la cabecera municipal de Tiquicheo.

Según autoridades policiales y de rescate, el susodicho fue encontrado esta mañana de miércoles.

Hasta el momento se sabe que Dámaso se había extraviado y no hallaba el camino de regreso.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), así como patrulleros municipales y de la Guardia Civil (GC) emprendieron un operativo de búsqueda con apoyo de drones y caninos, el cual resultó exitoso.

