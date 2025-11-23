Era hombre adulto: identifican cadáver putrefacto encontrado al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado fue localizado el cadáver parcialmente calcinado y en avanzado estado de descomposición de un masculino, al interior de un inmueble de la colonia Torrecillas al sur de la ciudad de Morelia.

El macabro hallazgo fue reportado por algunas personas en una vivienda de la calle la calles Fresno, casi esquina con Mateo Rojas, del citado asentamiento urbano, acudiendo en un primer momento agentes de la Policía Morelia, mismos que confirmaron la situación.