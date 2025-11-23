Era hombre adulto: identifican cadáver putrefacto encontrado al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado fue localizado el cadáver parcialmente calcinado y en avanzado estado de descomposición de un masculino, al interior de un inmueble de la colonia Torrecillas al sur de la ciudad de Morelia.
El macabro hallazgo fue reportado por algunas personas en una vivienda de la calle la calles Fresno, casi esquina con Mateo Rojas, del citado asentamiento urbano, acudiendo en un primer momento agentes de la Policía Morelia, mismos que confirmaron la situación.
De forma extraoficial, en el lugar de los hechos se mencionó que el finado aparentemente es José R., de 49 años de edad, por quien se emitió una ficha de búsqueda el pasado 14 de noviembre, siendo visto por ultima vez con vida el día 09 del presente mes en la colonia Santa Cecilia, aledaña a Torrecillas.
El caso fue alertado a la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), cuyos agentes y peritos arribaron para realizar los correspondientes actos de investigación.
Al término de las diligencias los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, para la práctica de la necropsia de rigor y determinar las causas reales del deceso, en espera de que la víctima sea identificada oficialmente durante las próximas horas.
