Localizan a hombre sin vida en la vía pública al sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este sábado, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre sobre la vía pública, en el sur de la capital michoacana, luego de que ciudadanos reportaran al número de emergencias la presencia de una persona aparentemente fallecida.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Morelia, así como a efectivos de la Guardia Nacional y la Guardia Civil. Al arribar a la avenida Miguel Hidalgo Sur, en la colonia Buenos Aires, Lomas de la Aldea, los uniformados confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Tras corroborar el deceso, las corporaciones de seguridad acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de que personal especializado realizara las diligencias correspondientes conforme a la ley.