Nota Roja

Localizan a hombre asesinado y putrefacto en un baldío al oriente de Morelia

La víctima tenía huellas de violencia, indicaron fuentes policiales
Localizan a hombre asesinado y putrefacto en un baldío al oriente de Morelia
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre muerto, putrefacto y con huellas de violencia fue localizado la noche de este jueves en un terreno baldío ubicado a la orilla de una brecha de terracería, cerca del sitio conocido como "La Nopalera", ubicado entre las colonias La Aldea y Buenos Aires, en la zona oriente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo lo realizaron unos lugareños y lo reportaron al número de emergencias 911, después acudieron patrulleros municipales, quienes confirmaron la situación.

Trascendió que el finado estaba desnudo y con una pierna parcialmente carcomida por animales carroñeros.

Los oficiales delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargó de las averiguaciones pertinentes y trasladó los restos humanos a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La víctima permanece en calidad de no identificada.

BCT

Nota Roja
hombre asesinado
oriente de morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com