Localizan a hombre asesinado y putrefacto en un baldío al oriente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre muerto, putrefacto y con huellas de violencia fue localizado la noche de este jueves en un terreno baldío ubicado a la orilla de una brecha de terracería, cerca del sitio conocido como "La Nopalera", ubicado entre las colonias La Aldea y Buenos Aires, en la zona oriente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hallazgo lo realizaron unos lugareños y lo reportaron al número de emergencias 911, después acudieron patrulleros municipales, quienes confirmaron la situación.

Trascendió que el finado estaba desnudo y con una pierna parcialmente carcomida por animales carroñeros.

Los oficiales delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) se encargó de las averiguaciones pertinentes y trasladó los restos humanos a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La víctima permanece en calidad de no identificada.

BCT