Lo matan en Uruapan; suman 18 homicidios este septiembre en el municipio
Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este viernes, sujetos armados asesinaron a balazos a un hombre que se embriagada sobre la avenida Francisco Villa, conocida por sus múltiples vinaterías, en la colonia Ramón Farías.
El ataque fue perpetrado minutos después de las 03:00 horas y aunque al sitio arribaron paramédicos locales el agraviado ya había fallecido sin que se conozca su identidad.
Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el lugar de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para las investigaciones correspondientes.
Otros patrulleros se desplegaron en busca de los homicidas en la zona, pero no lograron ubicar su paradero.
Es de señalar que con el presente hecho violento suman 18 homicidios durante este mes de septiembre, en el municipio de Uruapan.
01 de septiembre. Mujer es asesinada a balazos en la colonia Villas del Sol de Uruapan.
02 de septiembre. A balazos asesinan a un hombre en la 28 de Octubre de Uruapan.
02 de septiembre. Taxista es ejecutado a tiros en la colonia La Quinta, Uruapan.
02 de septiembre. Joven dentista ultimado a tiros en su consultorio, frente al Panteón Municipal.
03 de septiembre. Criminales matan a un hombre en domicilio de la colonia Doctores.
06 de septiembre. Carpintero muere tras ser baleado en la colonia Amapolita, Uruapan.
06 de septiembre. Dos muertos tras ataque a balazos en domicilio de la comunidad de San Lorenzo.
07 de septiembre. Solitario pistolero ataca a tiros a dos hombres en la 28 de Octubre; uno muere.
07 de septiembre. Matan a otro hombre en la colonia 28 de Octubre de Uruapan.
09 de septiembre. Joven muere a bordo de una ambulancia tras ser baleado, en la colonia San Juan Evangelista.
10 de septiembre. Mujer baleada en la Ampliación Revolución muere en un hospital
10 de septiembre. Otro ataque armado en Uruapan, hay muerto y una lesionada.
11 de septiembre. Ejecutan a joven motociclista, en la colonia Santa Catarina, de Uruapan.
12 de septiembre. Hallan a una joven asesinada en la colonia San Juan Evangelista, de Uruapan.
14 de septiembre. Criminales atacan a Policías Municipales en Uruapan; hay un oficial muerto.
15 de septiembre. Hombre es ejecutado a balazos en un negocio, sobre la carretera "libre" Uruapan-Pátzcuaro.
19 de septiembre. Criminales matan a un hombre en la colonia Ramón Farías de Uruapan.
RYE