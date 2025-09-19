Lo matan en Uruapan; suman 18 homicidios este septiembre en el municipio

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este viernes, sujetos armados asesinaron a balazos a un hombre que se embriagada sobre la avenida Francisco Villa, conocida por sus múltiples vinaterías, en la colonia Ramón Farías.

El ataque fue perpetrado minutos después de las 03:00 horas y aunque al sitio arribaron paramédicos locales el agraviado ya había fallecido sin que se conozca su identidad.

Elementos de distintas corporaciones policiacas acordonaron el lugar de acuerdo con el protocolo de la cadena de custodia y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para las investigaciones correspondientes.

Otros patrulleros se desplegaron en busca de los homicidas en la zona, pero no lograron ubicar su paradero.

Es de señalar que con el presente hecho violento suman 18 homicidios durante este mes de septiembre, en el municipio de Uruapan.