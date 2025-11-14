Lo hallan muerto en una huerta de aguacate, en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El cadáver de un adulto mayor fue localizado la mañana de este viernes, en una huerta de aguacate ubicada a un costado del Infonavit Rosa de Castilla, al oriente de la ciudad de Uruapan.

Fueron familiares del susodicho quienes lo encontraron inconsciente, por lo que de inmediato notificaron a los sistemas de emergencia.

Al lugar se movilizaron paramédicos de primera respuesta de EMAP, mismos que revisaron al adulto mayor y confirmaron la ausencia de signos vitales. Por ello, la zona fue acordonada y se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía Regional para las actuaciones de ley.

Trascendió en la labor reporteril que el cadáver no presentaba huellas de violencia, por lo que las causas del deceso serán determinadas una vez que se le practique la necropsia de ley.

