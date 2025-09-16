Lo hallan muerto en domicilio de la Eduardo Ruiz, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un domicilio de la colonia moreliana Eduardo Ruiz, informaron autoridades policiales, las cuales agregaron que se desconoce la causa del deceso.

Lo anterior sucedió este martes en un inmueble en la calle Banderilla, cerca de la vialidad Parque Nacional de Uruapan.

Trascendió que unas personas hallaron inconsciente al individuo, a quien se le apreció un golpe en la cabeza, entonces y lo reportaron al número de emergencias. Después arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron la situación.

El susodicho fue identificado como Mario, de aproximadamente 46 años de edad.

Los uniformados acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las averiguaciones pertinentes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, a efecto de determinar la causa de la defunción.

