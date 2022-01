Sin embargo, la afectada también compartió a través de sus redes sociales el caso, y denunció inconsistencias que resultaron en que no presentara denuncia alguna.

En su relato, la mujer detalló que fueron dos mujeres policías quienes le brindaron apoyo y detuvieron al hombre, para después presentarse ante la Fiscalía General del Estado y levantar la denuncia correspondiente.

Al llegar a la FGE, indicó, la espera fue larga, y aunque al final fueron atendidos, un comandante pidió liberaran al sujeto.

"Fue larga la estancia en fiscalía [...] Resulta habla el comandante en turno y les dice que "no". Que no me puedo llevar nada y que suelten al delincuente porque ya habían pasado más de 4 horas, y que el juez podría manejar que el delincuente estaba privado de su libertad", escribió.

Agregó: "No entiendo la ética con que se manejan, ¿ayudan más al delincuente que al ciudadano? Lo protegen más que a uno. Y me da tristeza ver cómo se manejan esas personas que se supone están para cuidar a la ciudadanía. No es el gobierno, es la gente que cubre esos puestos que le quedan grandes, es la gente que ponen en puestos donde imponen su poder de mala manera, por eso estamos como estamos, un delincuente que teniéndolo en custodia, 'con las manos en la masa', le otorgan su libertad, y así hay miles de casos donde el más dañado es la victima".