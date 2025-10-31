Lo balean en la colonia Obrera de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó lesionado por impacto de arma de fuego tras ser agredido en la colonia Obrera de esta ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho de violencia se registró durante los primeros minutos de este viernes sobre la calle Abolición de la Esclavitud, y fue reportado por algunas personas al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron oficiales y paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica. La identidad del paciente no fue expuesta.

El caso fue notificado a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de que sus especialistas se encarguen de las investigaciones correspondientes. “Se desconoce el móvil de la agresión”, comentaron las fuentes.

RYE-