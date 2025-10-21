Lo atacaron y volcó su auto: así fue asesinado mando policial de Indaparapeo, Michoacán

Indaparapeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando viajaba a bordo de su vehículo particular, un mando policial del municipio de Indaparapeo fue atacado a balazos y falleció debido a las severas heridas que sufrió; además, su auto terminó volcado, informaron autoridades policiales.

El atentado se registró la tarde de este martes sobre la carretera Morelia–Maravatío, entre las poblaciones de San Isidro y San Lucas. Según las fuentes, el interfecto respondía al nombre de Víctor Daniel Velásquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo.