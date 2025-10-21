Lo atacaron y volcó su auto: así fue asesinado mando policial de Indaparapeo, Michoacán

Indaparapeo, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando viajaba a bordo de su vehículo particular, un mando policial del municipio de Indaparapeo fue atacado a balazos y falleció debido a las severas heridas que sufrió; además, su auto terminó volcado, informaron autoridades policiales.
El atentado se registró la tarde de este martes sobre la carretera Morelia–Maravatío, entre las poblaciones de San Isidro y San Lucas. Según las fuentes, el interfecto respondía al nombre de Víctor Daniel Velásquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo.
La víctima yacía al exterior del referido automotor siniestrado, uno de la marca Nissan, color rojo, al cual se le apreciaron impactos de proyectil de arma de fuego.
En el sitio se presentaron patrulleros locales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del servidor público y delimitaron el perímetro. Posteriormente, arribó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual inició las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
RYE-