Lo asesina la nueva pareja de su ex, en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven vecino de esta cabecera municipal de Peribán murió en una clínica particular, a consecuencia de un navajazo que recibió en el pecho y su amigo quedó herido, luego de que sostuvieron una riña en una gasolinera la madrugada de este domingo, con un hombre que es la actual pareja sentimental del ahora fallecido.

Conocidos de los muchachos señalaron que el ahora extinto respondía al nombre de Luis Armando, de 22 años de edad, originario de la ciudad de Uruapan y vecino de esta localidad. Del lesionado se desconocen sus generales y donde se encuentra siendo atendido, puesto que fue retirado por sus parientes del sitio de la agresión.

Por otro lado, se pudo conocer que la noche del sábado Luis Armando y su acompañante asistieron a un baile a la comunidad de Chuanito, en donde se encontraron con quien ahora es pareja de su ex mujer - de quien se omite el nombre para no entorpecer las investigaciones policiales-, por lo que tuvieron una discusión que en ese momento no pasó a mayores y se retiraron del lugar.

Más tarde, se volvieron a encontrar en la gasolinera que se encuentra sobre la calle Emiliano Zapata, donde el ahora finado y su amigo se bajaron del vehículo en que iban y se enfrentaron en una riña con el otro individuo, mismo que al verse en desventaja sacó de entre sus ropas una navaja, con la que atacó a sus rivales.

Luis Armando recibió una herida a la altura del pecho, mientras que su acompañante en otras partes de su cuerpo, el primero fue llevado a recibir atención médica a la clínica La Asunción, en donde lamentablemente alrededor de las 03:00 horas dejó de existir. Su amigo fue retirado del lugar sin conocerse a donde lo llevaron a revisión.

El personal de la Fiscalía General del Estado acudió a la clínica para efectuar las investigaciones del caso y se ordenó el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense de Los Reyes para que se le practicara la necropsia de rigor. Además ya se le sigue la pista al agresor, al que se espera capturar en las próximas horas.

gtr