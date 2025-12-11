Llamas despiertan a vecinos de El Polvorín, en Morelia; incendio fue controlado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Protección Civil Michoacán y del cuerpo de Bomberos Municipales atendieron este jueves por la mañana un incendio registrado en una vivienda ubicada en la zona de El Polvorín, al oriente de la capital michoacana.

De acuerdo con la información compartida por Protección Civil del estado a través de sus redes sociales, el incendio fue reportado oportunamente al 911, lo que permitió la pronta movilización de las unidades de emergencia. En el lugar se desplegaron camiones cisterna, personal con equipo especializado y elementos municipales, quienes trabajaron en coordinación para sofocar el fuego.

En las imágenes difundidas se observa a vecinos reunidos cerca del sitio, así como a los bomberos combatiendo las llamas con chorros de agua entre humo denso y maleza incendiada, justo al amanecer.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, aunque se desconocen las causas exactas del siniestro y la magnitud de los daños materiales.