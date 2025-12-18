Liberan caseta de Zinapécuaro y choca uno, en Michoacán

Luego de intensas negociaciones, los manifestantes accedieron a desbloquear la caseta, lo que permitió la reactivación del tránsito en la zona.

Sin embargo, horas después de que se restableció la circulación se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 202 de la misma autopista.

A pesar de que el desbloqueo de la caseta de Zinapécuaro se dio por concluido, el percance ocurrió poco después, generando nuevamente caos en el área.

RYE-