Les vacían coches en ida al cine en Morelia; “nos robaron hasta un rollo de papel"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Unos ladrones abrieron unos coches en un centro comercial de Morelia y hasta cargaron con la medicina y un rollo de papel.

De acuerdo a lo referido en dos quejas, los hechos pasaron en una plaza comercial cercana al estadio "Morelos".

Uno de los usuarios contó a MIMORELIA.COM que todo pasó entre las 7:50 pm y 11:00 pm del pasado domingo, en plena Navidad.

"Les comento por si pueden dar aviso que a los que estábamos a hora en el cine de plaza estadio nos abrieron los carros y se robaron todo lo que pudieron de adentro Yo tenía boletos para ir al cine con mi pareja a las 7:50 y salimos a las 11:30, en ese transcurso ocurrió el robo

Si le pasó a más personas, un joven le comento a mi pareja que les abrieron dos camionetas y les quitaron dinero y algunas compras, yo mire las camionetas eran tipo picup con placas de EU, también me tocó hablar con un chico de un bocho me comentó que le robaron su estéreo y equipo que usaba para trabajar, a nosotros lo que nos robaron fue la caja de herramientas que te dan en la agencia, machetes, tijeras, guantes, y unas cajas de nopales, una lona nueva, un suero, unos cigarros, medicina de XL3 y Teraflu, unas donas, pilas, una lámpara, el gato, un aparato que uso para poder conectar por Bluetooth el celular, una USB, gel antibacterial, un rollo de papel, un encendedor, una libreta, unos discos y creo que es todo

Cómo dije se robaron lo que pudieron cargar porque hasta con la medicina para la gripe cargaron

Cámaras no sé si hay en esa plaza, lo que si no había eran los cuidadores (viene, viene), el estacionamiento estaba completamente solo cuando salimos, siendo que yo he salido del cine en otras ocasiones y los cuidadores te esperan, esto es algo que comentamos con otras víctimas y pensamos en qué podrían estar coludidos o los mismos cuidadores lo hicieron porque al llegar estaban y luego desaparecieron

Algunas personas dijeron que si llamarían a la policía, mi pareja ya estaba espantada y me parece que lo que me quitaron son cosas reemplazables entonces yo me retire del lugar pero había gente que planeaba reportar lo que les quitaron o al menos eso dijeron

Lo que si es un hecho también es que chingaron el sistema de los seguros de mi carro. Ya no le entra la llave a la chapa y con el control la alarma se pone pero los seguros no cierran. No sé cómo la abrieron pero ya me la madrearon

Uno con mucho trabajo se compra sus cosas y llega esta gente y nos quita lo poco que tenemos, se siente bien feo aún que sean cosas que se puedan reemplazar" (sic).

Mientras que la segunda denuncia contó que hubo personas a las que también les robaron en los autos herramientas y estéreos:

"En el Walt Mart de Estadio Acaban de robar coches. Nos metimos al cine y a varios de los que salimos nos abrieron las camionetas, en la de nosotros nos hicieron un desmadre adentro y a otros les robaron sus estéreos. Nos robaron herramienta Casualmente ya no estaba ningún guardia. Salimos del cine a las 11 de la noche", (sic).

