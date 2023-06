Le vacían casa a moreliano y manda amenaza a ladrones [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un moreliano regresó a su casa y la encontró hecha un desastre luego de un robo cometido por sujetos que hasta ahora no han sido ubicados.

Fue el usuario de redes y piloto moreliano Keko Méndez el que compartió un video en el que muestra su casa luego del robo; en el material se aprecian cosas tiradas y muebles saqueados.

Asimismo, en el audiovisual se escucha a la persona decir que aunque vive en un fraccionamiento considerado "seguro", eso no sirvió de nada, pues los ladrones se robaron varias joyas y hasta dinero, entre otras cosas.

Keko detalló que tenía en una bolsa de papel 100 mil pesos que acababa de cobrar, y que también se los llevaron; sólo le dejaron la bolsa.

Añadió que si las autoridades no encuentran a los responsables él se hará cargo de la situación: "Si las autoridades no pueden voy a encontrar quién chingados se metió a mi casa".

Por último, el piloto pidió a la gente compartir su caso para se de cuenta lo que se vive en México, y que hoy le pasó a él y mañana puede ser a alguien más.

Así lo dijo, y éste es el video:

"Nunca en mi vida jodo a nadie. Hoy si y públicamente lo aviso!!! cómo he vivido siempre lo digo de frente. si las autoridades no pueden.

No les va a servir lo que me robaron para esconderse cabrones. De una ves como va y quien sea a qui valió madres. Compartan por favor para que vean donde vivimos. Tierra de nadie. En qué ciudad! En qué estado! qué aun dentro de un fraccionamiento privado con seguridad. Sales a una fiesta de graduación, regresas y todo lo que tenías te lo quiten. Cuando toda la vida me la he pasado ayudando a la gente y no haciendo daño".