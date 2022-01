¡Le ponen un alto en Morelia! Mató a una mujer, a 3 personas más y secuestró a otra, acusan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) detuvo a Augusto C., por su posible relación en el delito de homicidio calificado, realizado en agravio de Brando Jaciel C., el 2 de enero de 2021.



Ese día el agraviado se encontró conviviendo con unos amigos en un domicilio de la colonia Leandro Valle, de esta ciudad, lugar donde también se encontraba Augusto C., cuando en un momento determinado, comenzaron a discutir.



Derivado de ese altercado, el investigado y Donacetti Taquechi A., -actualmente vinculado a un proceso- así como otras personas, golpearon a Brando Jaciel C., y lo atacaron con un machete, ocasionándole lesiones en diferentes partes del cuerpo que le provocaron la muerte .



Posteriormente, el cadáver fue maniatado y envuelto con unos tapetes, para inmediatamente ser trasladado en un vehículo a la colonia Valle de las Flores, lugar donde fue abandonado.



Durante el desarrollo de las investigaciones, la Unidad Especializada de Investigación del homicidio doloso y feminicidio reunió datos de prueba de la posible participación de Augusto C., quien fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión.



El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” y será presentado ante el Juez de Control que en próximas horas resolverá su situación jurídica.



De igual forma, la Fiscalía seguirá con la investigación, en virtud de que existen datos que lo relacionan en tres homicidios más, un feminicidio y un secuestro.

RYE