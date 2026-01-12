Le marcan el alto y responde a balazos: ataque en Puruándiro deja un policía herido

Puruándiro, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con información obtenida en la labor periodística, los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia preventiva por la zona. Durante el trayecto, los agentes le marcaron el alto a una camioneta Sierra Denali, color negro; sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la indicación.

Posteriormente, desde el interior del vehículo se realizaron detonaciones de arma de fuego contra el convoy policial. En su intento de huida, la camioneta impactó una de las unidades oficiales y arrolló a un elemento de la corporación, para después darse a la fuga con dirección a la comunidad de Curimeo.

El agente lesionado fue identificado como Jorge Alfredo J. S., de 38 años de edad, quien fue auxiliado por sus compañeros y trasladado de manera inmediata a un hospital del municipio de Zacapu, donde recibe atención médica especializada.

Tras los hechos, al lugar arribaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes implementaron un operativo de seguridad en la región para ubicar a los responsables y reforzar la vigilancia.

Hasta el cierre de esta edición no se reportan personas detenidas. Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque registrado en este municipio.

