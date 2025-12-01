Electrocutado en obra: joven muere durante su traslado al hospital en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven de 22 años sufrió una descarga eléctrica cuando trabajaba en una construcción de la colonia Patriotas Republicanos, aledaña a la colonia La Esperanza, en la zona poniente de Morelia. El paciente era trasladado de urgencia a un hospital, pero en el trayecto falleció a causa de un paro cardíaco, informaron fuentes allegadas al tema.

Los hechos se registraron durante la tarde de este lunes. Trascendió que el incidente ocurrió en lo alto de una obra ubicada en la calle Joaquín Riveros Yeros. De acuerdo con datos obtenidos, el susodicho laboraba en la parte alta cuando, en determinado momento, hizo contacto con cables de mediana tensión y sufrió la descarga eléctrica.