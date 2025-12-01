Electrocutado en obra: joven muere durante su traslado al hospital en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven de 22 años sufrió una descarga eléctrica cuando trabajaba en una construcción de la colonia Patriotas Republicanos, aledaña a la colonia La Esperanza, en la zona poniente de Morelia. El paciente era trasladado de urgencia a un hospital, pero en el trayecto falleció a causa de un paro cardíaco, informaron fuentes allegadas al tema.
Los hechos se registraron durante la tarde de este lunes. Trascendió que el incidente ocurrió en lo alto de una obra ubicada en la calle Joaquín Riveros Yeros. De acuerdo con datos obtenidos, el susodicho laboraba en la parte alta cuando, en determinado momento, hizo contacto con cables de mediana tensión y sufrió la descarga eléctrica.
Al sitio arribaron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado, lo subieron a una ambulancia y se dirigieron a un nosocomio; sin embargo, el joven entró en paro cardíaco durante el trayecto.
La ambulancia se detuvo sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de los asentamientos Irrigación y Los Ejidos. Los rescatistas le aplicaron RCP al muchacho, pero lamentablemente no reaccionó y murió, él respondía al nombre de Jordi P.
La situación fue reportada a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas.
