Joven queda herida tras derrapar en moto, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven quedó lesionada tras el derrape de una motocicleta sobre la avenida Francisco I. Madero, al poniente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

El accidente se registró durante la mañana de este miércoles, a la altura de la avenida Cointzio, así como de la colonia Agrícola Cenopista Benito Juárez.

Patrulleros municipales acudieron al sitio junto con paramédicos de Rescate; estos últimos atendieron a la lesionada y la canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica. Se trata de una paciente de 28 años de edad.

Los agentes de Hechos de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y retiraron el motociclo siniestrado para reanudar el paso de automotores.

rmr