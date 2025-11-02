Joven pierde la vida por bala perdida durante tiroteo en Turicato, Michoacán

Turicato, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven originaria de Guadalajara, Jalisco, perdió la vida tras ser alcanzada por una bala durante un ataque armado registrado en carretera, mientras viajaba con su familia hacia la comunidad de Cahulote de Santa Ana, municipio de Turicato.

De acuerdo con el reporte policial, la agresión ocurrió cuando la familia de la víctima, identificada como Itzel de 17 años de edad, transitaba por la localidad de Urapita. En ese punto, escucharon detonaciones de arma de fuego, una de las cuales impactó el vehículo y lesionó gravemente a la menor en la cabeza.

Sus familiares, desesperados, la trasladaron de inmediato a las instalaciones de Protección Civil de Turicato. Sin embargo, al llegar, el personal médico confirmó que la joven ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Autoridades locales y estatales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables. Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el móvil de la agresión.

rmr