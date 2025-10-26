Joven pierde la vida en alberca de salón de eventos en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven de 17 años de edad, identificado como Miguel Ángel Á., falleció por ahogamiento en la alberca de un salón de eventos en Apatzingán, informaron autoridades policiales.

​El reporte del suceso alertaba sobre una persona ahogada en el salón de eventos "Quinta Los Arcángeles", ubicado en la calle Francisco Villa de la Colonia Lázaro Cárdenas, así que los elementos de la Guardia Civil se trasladaron de inmediato al lugar, confirmando el hallazgo de un joven sin vida en el interior de la alberca.