Joven muere tras derrapar en su moto, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven motociclista falleció tras derrapar cuando circulaba sobre una de las vialidades del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado en la zona poniente de Morelia, informaron contactos policiales y de rescate.

La tragedia se registró durante la madrugada de este martes en la avenida Aristeo Alejandro Solorzano García, también conocida como camino a las instalaciones del C5i.

La identidad del finado es desconocida; él tenía aproximadamente 25 años de edad, era delgado, de piel morena clara, cabello negro, vestía un pantalón de mezclilla gris y debajo otro pantalón deportivo negro, así como una sudadera negra y tenis negros, indicaron las fuentes.

Cerca del joven estaba el motociclo siniestrado, el cual es de la marca Bajaj Pulsar, color azul y sin matrícula. Unos oficiales municipales acordonaron el área del percance y avisaron a la Fiscalía General del Estado.

Minutos después se presentaron los elementos de la Unidad de Atención Inmediata, quienes iniciaron las averiguaciones pertinentes y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

