Joven muere en un hospital tras accidente de motocicleta, en Uruapan

RED113
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una joven mujer falleció en un hospital debido a las graves lesiones que sufrió tras derrapar en su motocicleta, sobre la avenida San Francisco Uruapan, en la colonia del mismo nombre.

Trascendió que el accidente sucedió la tarde del domingo pasado a la altura de una empacadora de aguacate, lugar donde Eva A., de 26 años de edad, quedó tendida sobre el pavimento.

Tras el reporte, paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para auxiliar a la afectada y trasladarla al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde desafortunadamente falleció este lunes al no lograr sobreponerse a las lesiones que presentaba

El personal médico notificó sobre el deceso a la Fiscalía Regional de Justicia para que se realizaran las actuaciones correspondientes.

