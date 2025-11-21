Joven motociclista pierde la vida en accidente nocturno en Buenavista Tomatlán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un trágico accidente registrado en la carretera Apatzingán-Aguililla, a la altura del Crucero de Catalinas, en el municipio de Buenavista, cobró la vida de un joven motociclista vecino de la localidad de Punta de Agua.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Efraín, de entre 30 y 35 años de edad, viajaba en una motocicleta Vento 150 color rojo y vestía una playera roja y pantalón de mezclilla azul.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control de la unidad y terminó derrapando, quedando su cuerpo tendido sobre el asfalto, donde testigos observaron abundante líquido hemático.

Personas que transitaban por la zona se detuvieron para intentar auxiliarlo; sin embargo, al llegar los elementos de la Guardia Civil se confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada mientras se notificaba a la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Apatzingán.

Minutos después, el personal de la FGE acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo, que será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo). Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

BCT