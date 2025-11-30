Joven motociclista muere en aparatoso accidente, en Nueva Italia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven motociclista perdió la vida al accidentarse en la colonia Centro de Nueva Italia, cabecera municipal de Múgica, según informaron fuentes de rescate.
El trágico hecho se registro la noche del sábado, en la esquina de la calzada Benito Juárez y la calle Gildardo Magaña, justo frente a la Central de Autobuses Purépechas, donde aparentemente el motorista derrapó.
La unidad siniestrada, una Italika FT150 terminó destrozada y a unos metros el cuerpo inerte de su tripulante, mismo que vestía un short de color morado y playera Azul.
En el sitio oficiales de la Guardia Nacional y Policía Municipal apoyaron en labores de abanderamiento, mientras que los Bomberos Voluntarios confirmaron que el muchacho ya no presentaba signos vitales.
Del fallecido se desconoce su identidad, su cuerpo al término de las actuaciones por parte de la Fiscalía Regional de Justicia fue trasladado a la morgue de la región para los estudios respectivos.
BCT