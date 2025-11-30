Joven motociclista muere en aparatoso accidente, en Nueva Italia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven motociclista perdió la vida al accidentarse en la colonia Centro de Nueva Italia, cabecera municipal de Múgica, según informaron fuentes de rescate.

El trágico hecho se registro la noche del sábado, en la esquina de la calzada Benito Juárez y la calle Gildardo Magaña, justo frente a la Central de Autobuses Purépechas, donde aparentemente el motorista derrapó.

La unidad siniestrada, una Italika FT150 terminó destrozada y a unos metros el cuerpo inerte de su tripulante, mismo que vestía un short de color morado y playera Azul.