Joven hallada muerta en tambo en Uruapan estaba desaparecida; ya fue identificada

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Familiares identificaron el cadáver de la joven mujer encontrada asesinada, en un tambo de plástico dentro de un río al oriente de la ciudad de Uruapan; la víctima tenía 5 días desaparecida y contaba con ficha de búsqueda del protocolo Alerta Amber.
Se trata de Maritza E., de 28 años de edad, quien fue vista por última vez con vida el pasado 24 de noviembre y por ello, familiares denunciaron los hechos ante la Fiscalía Regional, instancia que comenzó labores de búsqueda.
No fue sino hasta la tarde de este sábado, cuando el cadáver de Maritza fue encontrado con lesiones de proyectil de arma de fuego, dentro de un tambo de plástico que estaba en el río Santa Bárbara, a la altura del Camino Real a Santa Catarina, en la colonia 18 de Marzo, por lo que vecinos reportaron la situación a las autoridades.
Durante las actuaciones, paramédicos y Bomberos de Protección Civil Municipal apoyaron a la Fiscalía para recuperar el cuerpo, que posteriormente fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde sus seres queridos confirmaron que desafortunadamente se trataba de Maritza.
Las autoridades continúan con las investigaciones por el delito de Feminicidio, para esclarecer el crimen y capturar a los responsables.
