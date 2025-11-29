Joven hallada muerta en tambo en Uruapan estaba desaparecida; ya fue identificada

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Familiares identificaron el cadáver de la joven mujer encontrada asesinada, en un tambo de plástico dentro de un río al oriente de la ciudad de Uruapan; la víctima tenía 5 días desaparecida y contaba con ficha de búsqueda del protocolo Alerta Amber.

Se trata de Maritza E., de 28 años de edad, quien fue vista por última vez con vida el pasado 24 de noviembre y por ello, familiares denunciaron los hechos ante la Fiscalía Regional, instancia que comenzó labores de búsqueda.