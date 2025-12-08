Joven fallece al volcar su camioneta en la carretera Uruapan - Ziracuaretiro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven perdió la vida tras volcar su camioneta sobre la carretera Uruapan-Ziracuaretiro, accidente registrado la noche de este lunes.

Trascendió que el muchacho conducía una camioneta Chevrolet y en determinado momento perdió el control del volante para terminar volcando a la altura del restaurante Hacienda Los Arcos, cerca de Zirimícuaro.

La víctima fue auxiliada por familiares y trasladada por sus medios a un hospital de la ciudad de Uruapan, pero desafortunadamente falleció cuando recibía atención médica.

Personal de la Fiscalía Regional de Justicia comenzó las actuaciones correspondientes, sin que fuera revelada la identidad del fallecido, sólo se mencionó que era oriundo de Zirimícuaro.

BCT