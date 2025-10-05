Joven es asesinado por su padre en Indaparapeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven de 19 años de edad fue asesinado con arma blanca en la población de San Lucas Pío, perteneciente al municipio de Indaparapeo, donde los primeros indicios señalan al padre de la víctima como el responsable del homicidio.

La noche del sábado, el personal de la Policía Municipal recibió el reporte de una persona lesionada en la calle Benito Juárez, casi esquina con la carretera Morelia – Maravatío, por lo que patrulleros y paramédicos locales acudieron para atender la situación.

A su llegada los socorristas trataron de auxiliar a Daniel G., de 19 años de edad, sin embargo, el ofendido ya carecía de signos vitales, por lo que el área fue acordonada de acuerdo al protocolo de la cadena de custodia.

Trascendió que, de acuerdo con la versión de testigos el padre del ahora finado fue quien arremetió en contra del muchacho y lo hirió con un arma blanca, para enseguida darse a la fuga. Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato.

La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) acudió a la mencionada ubicación, comenzó las averiguaciones pertinentes y llevó el cuerpo a la morgue para los estudios de ley.

