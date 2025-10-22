Joven desaparecido en la región de Álvaro Obregón es hallado muerto en un canal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven que había desaparecido el pasado 19 de octubre del año en curso, fue localizado sin vida la tarde de este miércoles al interior de un canal ubicado en el municipio de Álvaro Obregón, informaron autoridades policiales.

El ahora finado respondía al nombre de Iván M., de 27 años de edad, quien fue visto por última vez en la citada fecha cuando conducía su motociclista en la población de Chehuayo Grande.

Al tener conocimiento del caso, los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), adscritos al área de Personas Desaparecidas, realizaron una búsqueda y recientemente encontraron a Iván sin vida dentro del referido caudal, a la altura de la comunidad de Las Trojes y a pocos metros del Puente Cuatro Caminos.