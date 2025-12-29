Joven de 17 años queda herido tras aparatoso choque en Camelinas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adolescente resultó levemente lesionado tras la volcadura del auto que conducía, el cual terminó estrellado contra un árbol ubicado en uno de los camellones laterales de la avenida Camelinas, al sur de Morelia, indicaron autoridades policiales.
El aparatoso percance se registró durante la noche del domingo justo a la altura de las instalaciones del Hospital IMSS Camelinas, frente a la colonia Bosque Camelinas.
Al sitio acudieron patrulleros municipales y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes atendieron en el lugar al joven automovilista de 17 años de edad, quien no requirió traslado hospitalario, comentaron las fuentes.
Los oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa, la cual finalmente retiró el automotor involucrado en el hecho, el cual es un Mazda 3, color plata.
rmr