Joven de 17 años queda herido tras aparatoso choque en Camelinas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adolescente resultó levemente lesionado tras la volcadura del auto que conducía, el cual terminó estrellado contra un árbol ubicado en uno de los camellones laterales de la avenida Camelinas, al sur de Morelia, indicaron autoridades policiales.

El aparatoso percance se registró durante la noche del domingo justo a la altura de las instalaciones del Hospital IMSS Camelinas, frente a la colonia Bosque Camelinas.