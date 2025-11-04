Joven de 16 años muere tras agresión a tiros en Apatzingán; su pareja, el principal sospechoso

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Una adolescente de 16 años de edad murió mientras recibía atención médica en una clínica de Apatzingán, donde fue ingresada con una lesión de bala en la cabeza, presuntamente al ser agredida por su pareja sentimental.

La víctima, identificada como Nicol "N", fue atacada a tiros en una vivienda de la colonia Palmira, enseguida fue trasladada a la clínica de traumatología Da Vinci, ubicada en la calle Hermenegildo Galeana de la colonia Las Palmas, donde los médicos confirmaron su deceso.

Personal del sanatorio informó a la Fiscalía General del Estado sobre el deceso, por lo que un grupo multidisciplinario se trasladó al sitio, para realizar los correspondientes actos de investigación.

De forma extraoficial se pudo conocer que anoche Nicol sostuvo una discusión con su pareja, quien en determinado momento tomó un arma de fuego y le disparó para enseguida huir cobardemente, por lo que las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el crimen.

