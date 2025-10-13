Jeep choca contra árbol en la Madero Poniente de Morelia; no hubo heridos de gravedad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de domingo, un Jeep chocó contra un árbol de un camellón ubicado en la avenida Francisco I. Madero Poniente de Morelia.

El incidente sólo dejó daños materiales comentaron autoridades policiales.

El percance se registró a pocos metros de la avenida Mártires de la Plaza, a la altura de la colonia Fidel Velázquez, cerca del asentamiento La Quemada, en el sentido de la avenida Décima hacia el distribuidor vial salida a Quiroga.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron policías de Tránsito, quienes se encargaron de peritaje correspondiente y pidieron una grúa para retirar el automotor siniestrado.

rmr