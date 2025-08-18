Nota Roja

Isaías “N” permanecerá en prisión preventiva por abuso sexual infantil

Se concedió un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones
Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, obtuvo la vinculación a proceso contra Isaías “N”, por su posible participación en los delitos de violación y abuso sexual, en agravio de su hija de 8 años.

De acuerdo con lo recabado en las investigaciones, el 1 de noviembre de 2024, la niña se encontraba durmiendo cuando su padre la llevó a su cama y la agredió sexualmente. La víctima relató a su abuela lo ocurrido, mencionando que en dos ocasiones anteriores su padre ya había ejercido estos actos.

Derivado de la denuncia presentada ante el CJIM, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se recabaron datos de prueba que apuntan a la posible responsabilidad de Isaías “N”. Con base en ello, fue solicitada y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra.

Luego de ser presentado ante el Juez de Control, Isaías “N” fue vinculado a proceso. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y se concedió un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

