Irrumpen en lonchería y matan a tiros a mujer, en Ziracuaretiro, Michoacán

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles sujetos armados asesinaron a balazos a una mujer que se encontraba en una lonchería en la comunidad de Zirimícuaro, perteneciente a este municipio de Ziracuaretiro.

El ataque fue perpetrado minutos antes de las 09:00 horas, en un local ubicado sobre la carretera Uruapan-Ziracuaretiro, a un costado de la plaza de Zirimícuaro, donde los criminales irrumpieron y dispararon contra su víctima para enseguida emprender la huida.

Algunas personas informaron la situación al número de emergencias 911 y al lugar acudieron paramédicos locales pero la ofendida ya no tenía signos vitales, su cuerpo quedó tendido dentro del negocio junto a unos refrigeradores.

Por lo anterior, el área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y del Ejército para dar paso a las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado.

Durante las primeras diligencias la ahora occisa fue identificada como Samantha N., de 35 años de edad, de ocupación comerciante y quien tenía su domicilio conocido en dicha población. Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con el crimen.

