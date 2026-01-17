Investigan hallazgo de tres cuerpos calcinados en Ucareo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres cuerpos calcinados fueron localizados en la localidad de Ucareo, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y emergencia.

De acuerdo con información obtenida por esta redacción, el personal de la Defensa fue el primero en arribar al sitio y acordonó el área tras confirmar el hallazgo de los restos humanos.