Investigan hallazgo de tres cuerpos calcinados en Ucareo

El hallazgo en las inmediaciones de la Autopista México-Guadalajara
Investigan hallazgo de tres cuerpos calcinados en Ucareo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres cuerpos calcinados fueron localizados en la localidad de Ucareo, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y emergencia.

De acuerdo con información obtenida por esta redacción, el personal de la Defensa fue el primero en arribar al sitio y acordonó el área tras confirmar el hallazgo de los restos humanos.

En un predio cercano a la calle Nacional, se localizaron dos personas sin vida, mientras que ya en las inmediaciones de la autopista México-Guadalajara, se ubicó un tercer cadáver, de los cuales una es femenina y dos masculinos, sin que hasta el momento se cuente con datos sobre su identidad.

La zona permaneció bajo resguardo mientras el personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias periciales correspondientes y el levantamiento de los cuerpos, los cuales serán trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

