Investigan agresión armada contra administrador de "Patrullando tu colonia" en Uruapan

De acuerdo con datos oficiales, poco antes de las 18:00 horas del domingo, la Fiscalía Regional fue notificada sobre el ingreso hospitalario de Antonio C., identificado como comunicador digital, así como de un adolescente de 17 años de edad, ambos con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Según los primeros informes, el ataque ocurrió en la calle Fray Juan de San Miguel, casi esquina con Anillo de Circunvalación, en la mencionada colonia. El menor de edad resultó herido por una bala perdida al pasar por el lugar en el momento del atentado.

Ambas víctimas recibieron auxilio en el sitio y fueron trasladadas a un hospital local, donde permanecen bajo atención médica.

La FGE detalló que ya se aplican las medidas del Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos Contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que se implementaron medidas de protección para las víctimas mientras continúan las indagatorias para esclarecer los hechos.

rmr