Intenta esquivar bloqueo campesino, cae a desnivel y termina con la pierna prensada, en La Piedad

La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).- Un transportista de 35 años de edad resultó con una pierna aplastada al maniobrar su camión para evitar un bloqueo carretero protagonizado por productores del campo en La Piedad.
La noche del martes, Jesús N., originario de León, Guanajuato, intentó dar vuelta en la carretera La Piedad–Numarán, a la altura del balneario Las Lomas, con el fin de retornar y esquivar la manifestación.
Durante la maniobra, la pesada unidad cayó a un desnivel. El conductor descendió para realizar ajustes y, al intentar mover el camión, terminó con una pierna prensada.
Paramédicos de Protección Civil del Estado acudieron al sitio y, con equipo hidráulico, lograron liberar la extremidad atrapada. Posteriormente, trasladaron al herido a un hospital para su atención médica.
Asimismo, se solicitó el apoyo de las autoridades viales para realizar los peritajes correspondientes y coordinar el retiro del vehículo.
