Incendio consume vivienda en Morelia; sin personas lesionadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Un voraz incendio consumió una vivienda en la zona de la tenencia Morelos, en la ciudad de Morelia, donde, según fuentes de rescate, únicamente se registraron daños materiales.

La emergencia ocurrió la noche del sábado, en la intersección de las calles Primo Tapia y José Revueltas, en la colonia Socialista, y fue reportada por vecinos que observaron el humo y las llamas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía y del cuerpo de Bomberos de la Coordinación de Protección Civil Estatal, quienes atacaron el fuego con chorros de agua a presión hasta lograr sofocarlo por completo.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, y el rápido despliegue de los cuerpos de auxilio evitó que el siniestro se extendiera a otras viviendas.

Hasta el momento, se desconoce cómo inició el incendio, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas.

mrh