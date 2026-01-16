Incendio consume habitación en departamento de Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio se registró en un departamento del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de Morelia. Por fortuna, no hubo personas heridas ni fallecidas, informaron fuentes de rescate.

El hecho ocurrió durante los primeros minutos de este viernes y tuvo lugar en una vivienda dúplex de la calle 8 del citado asentamiento. Unos vecinos reportaron el siniestro al número de emergencias 911.

Posteriormente, acudieron elementos de Bomberos Municipales, quienes combatieron el fuego con chorros de agua a presión hasta que lo sofocaron por completo.

Trascendió que únicamente una de las habitaciones del inmueble resultó perjudicada. Se desconoce cómo inició la lumbre. En las labores de ayuda también apoyaron patrulleros locales.