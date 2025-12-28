Incendio consume casa en Morelia; no hay lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un incendio en una casa habitación se registró en la colonia moreliana Los Girasoles; el hecho dejó únicamente daños materiales, informaron rescatistas.

El siniestro ocurrió durante la tarde de este domingo en un inmueble ubicado sobre la calle Corcel de las Ánimas, esquina con Ganadería Coaxamalucan, indicaron las fuentes.

Fueron algunos vecinos quienes reportaron la emergencia al número 911. Posteriormente, arribaron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes combatieron la conflagración y lograron sofocarla.

Hasta el momento se desconoce cómo se originó el fuego. La instancia competente se encargó de realizar las diligencias correspondientes. En las labores de ayuda también apoyaron patrulleros.

mrh