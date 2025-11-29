Incendio consume bodega de aires acondicionados en Tierra Caliente

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La bodega de un negocio de aires acondicionados, fue consumida por un voraz incendio, en la colonia “Nueva”, del municipio de Apatzingán.
Fue durante la madrugada, cuando vecinos pidieron ayuda al número de emergencias 911, luego de que detectaron la quemazón, en un inmueble de la calle Francisco Argandar, esquina con Avenida 22 de Octubre, justo en el establecimiento “Climas Aire Frío”.
Las llamas rápidamente se extendieron al interior de la bodega, consumiendo múltiples aparatos de refrigeración, así como dos vehículos y el área de oficinas, ocasionando pérdidas millonarias.
En minutos a la zona llegaron Bomberos, así como paramédicos de Protección Civil Municipal y elementos de la Policía Municipal, mismos que de manera coordinada laboraron hasta eliminar las llamas, evitando con ello que otros negocios y viviendas aledañas resultaran afectadas.
Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, situación que podrá ser determinada en base a los peritajes que realicen las autoridades competentes. Es de señalar por fortuna no se reportaron personas heridas.
