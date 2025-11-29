Incendio consume bodega de aires acondicionados en Tierra Caliente

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La bodega de un negocio de aires acondicionados, fue consumida por un voraz incendio, en la colonia “Nueva”, del municipio de Apatzingán.

Fue durante la madrugada, cuando vecinos pidieron ayuda al número de emergencias 911, luego de que detectaron la quemazón, en un inmueble de la calle Francisco Argandar, esquina con Avenida 22 de Octubre, justo en el establecimiento “Climas Aire Frío”.

Las llamas rápidamente se extendieron al interior de la bodega, consumiendo múltiples aparatos de refrigeración, así como dos vehículos y el área de oficinas, ocasionando pérdidas millonarias.