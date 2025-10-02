Incendian avioneta en pista de Parácuaro, Michoacán; autoridades investigan

De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de las 5:30 horas un ciudadano alertó a la Coordinación Municipal de Protección Civil sobre un incendio en el interior de un hangar.

Al sitio acudieron bomberos, el personal de Protección Civil y los elementos de la Guardia Civil, quienes lograron sofocar las llamas, aunque la aeronave con matrícula XB-JRI, de color blanco con franjas doradas y negras, quedó totalmente calcinada.

Los propietarios de la pista señalaron que sujetos desconocidos habrían ingresado sin autorización para prender fuego al aparato. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, únicamente pérdidas materiales.

La avioneta fue asegurada y trasladada con grúa al corralón municipal, mientras las autoridades correspondientes realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

rmr