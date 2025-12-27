Impacta camioneta contra tráiler; muere adulta mayor y hay cuatro heridos en la autopista México - Guadalajara

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una adulta mayor lamentablemente perdió la vida durante un choque por alcance ocurrido sobre la autopista México – Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Zinapécuaro. El percance también dejo 4 personas lesionadas de acuerdo con fuentes de rescate.

El fatal accidente se registró el viernes anterior, en el kilómetro 201+900, donde una camioneta Honda CR-V, de color Blanco, con placas del estado de Morelos, impacto contra la retaguardia de un tractocamión Freightliner de color Negro, con caja seca de color blanco.