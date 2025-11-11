Identifican uno de los cadáveres hallados en carretera de Uruapan; víctima tenía 16 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue identificado como Fernando Josué, un adolescente de 16 años de edad, uno de los dos cuerpos localizados sin vida sobre la carretera Uruapan-Paracho, en las inmediaciones de la comunidad de Capácuaro, cerca del Colegio de Bachilleres en el municipio de Uruapan.

Familiares del joven acudieron ante el Representante Social para realizar la identificación y reclamar el cuerpo, luego de que el hallazgo fuera reportado la mañana del lunes.

Según los primeros informes, una llamada al número de emergencias alertó sobre la presencia de unos bultos a un costado del camino, que al ser revisados por la Policía Municipal resultaron ser dos personas sin vida.

Uno de los cuerpos, correspondiente a Fernando Josué, presentaba huellas de violencia, mientras que el segundo se encontraba envuelto en bolsas de plástico negras y aún no ha sido identificado.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio y determinar el móvil del crimen.