Identifican como ‘Huguito’ a lavacoches atacado a balazos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre de oficio lavacoches resultó lesionado tras ser agredido a balazos en la vía pública de la colonia Ventura Puente, ubicada al sur de la capital michoacana, informaron autoridades policiales, quienes agregaron que hasta el momento se desconoce el móvil del atentado.

El hecho de violencia ocurrió la tarde de este jueves en la esquina de las calles García Obeso y Lago de Chapala, cerca del Mercado del Auditorio Municipal.

Vecinos de la zona reportaron la situación al número de emergencias. Posteriormente arribaron patrulleros locales y paramédicos, quienes auxiliaron al individuo y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Trascendió que el paciente responde al nombre de Hugo, identificado por sus vecinos como “Huguito”, de 50 años de edad, quien sufrió al menos cuatro impactos de proyectil de arma de fuego.

Los oficiales acordonaron el área, donde quedaron regados aproximadamente seis casquillos percutidos. Más tarde acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

SHA